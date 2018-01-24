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24.01.2018 05:10

'Derelerin anası' HES'e karşı

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'Derelerin anası' HES'e karşı
Rize’de çevre mücadelesi yürüten Melahat Alişan, HES yapılmaması için Arılı Vadisi’ni gözü gibi koruyor

Rize’de bölge halkının tepkileri nedeniyle Hidro Elektrik Santrali (HES) yapılmayan tek vadi olan Arılı Vadisi’nde, Melahat Alişan (78) ve komşularının yürüttüğü çevre mücadelesi sürüyor. Yörede HES şirketlerinin önüne yatıp yolu kesmesi ile tanınan ve “derelerin anası” olarak hitap edilen Melahat Alişan vadiyi gözü gibi koruyor.

Fındıklı ilçesinde bulunan Arılı Vadisi’nde bugüne kadar 24 ayrı HES projesi hazırlandı. Arılı Vadisi, bölge halkının başvurusu üzerine Trabzon Kültür ve Tabiat Varlığını Koruma Bölge Kurulu tarafından 7 yıl önce ‘Doğal SİT’ alanı olarak ilan edildi. Bunun üzerine HES projesinin yapımı durduruldu. Projenin durdurulması üzerine HES şirketleri, vadinin SİT alanı özelliğinin kaldırılması için Rize İdare Mahkemesi’ne karşı dava açtılar. Son davada sonuç yöre halkının lehine oldu. Arılı Vadisi, Karadeniz Bölgesi’nde vatandaşların tepkileri nedeniyle HES’lerin yapılamadığı tek vadi oldu. 

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