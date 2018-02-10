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10.02.2018 08:10

Dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu

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Dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu
yürürken dengesini kaybedip dere yatağındaki suya düşen 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül boğularak yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yürürken dengesini kaybedip dere yatağındaki suya düşen 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül boğularak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Muhammet Bilal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Muhammet Bilal'in cesedi otopsi için Adana Adli Kurumu'na gönderildi. Muhammet Bilal'in annesi Şengül ve babası Yusuf Gülsümbül acı haberle yıkıldı.

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