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13.02.2018 10:00

'Depremzedelerle seks' skandalında yeni gelişme

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'Depremzedelerle seks' skandalında yeni gelişme
Çalışanlarının Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey yönetici yardımcısı Penny Lawrence, görevinden istifa etti.

Sputnik - Lawrence, uluslararası yardım kuruluşunda yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu. Haiti'de 2010 depreminde, ülke yöneticisi ile bazı çalışanların karıştığı skandalı örtbas etmekle suçlanan Lawrence, olayın sorumluluğunu üstlendiğini ve görevinden istifa ettiğini bildirdi. İstifasını duyurduğu açıklamasında Lawrence, "Çad ile Haiti'de çalışan personelin davranışları hakkında endişeler dile getirilmişti ve biz bu konuda yeterli davranış sergileyemedik" dedi.

60'DAN FAZLA ÜLKENİN SORUMLUSUYDU

Oxfam Üst Düzey Yöneticisi Mark Goldring de katkılarından dolayı Lawrence'a teşekkür ederken, olayın sorumluluğunu üstlenmesi kararına derinden saygı duyduğunu belirtti. Uluslararası Programlar Direktörü olarak kuruluşta çalışmaya 2006 yılında başlayan Lawrence, 60'dan fazla ülkedeki ekipleri yönetiyordu.

HÜKÜMET DESTEĞİ TEHLİKEDE


İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, çalışanlarının Haiti depremi sırasında karıştığı skandal yüzünden İngiliz hükümetinden aldığı mali desteği de kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İngiliz hükümeti, 2010 yılında meydana gelen depremin ardından kuruluşun bazı çalışanlarının Haiti'de depremzedeler ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasıyla, kuruluşa her yıl yaptığı mali katkıyı gözden geçireceğini açıklamıştı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, bugün Goldring ve Mütevelli Heyeti Başkanı Caroline Thomson ile bir araya gelmiş ve skandalın ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ahlaki liderlikten yoksun hiçbir kuruluşun hükümet ile ortak çalışmayacağını" söylemişti.
İngiliz hükümeti Oxfam'ın bütçesine yılda yaklaşık 32 milyon sterlin mali katkıda bulunuyor.

The Times gazetesi geçen hafta Oxfam'ın 2011'de hazırladığı ancak sümen altı edilen soruşturma raporuna dayandırdığı bir haber yayımlamıştı.

Oxfam'ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren ile bazı çalışanlarının depremzede kadınlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ancak yardım kuruluşunun olayı örtbas ettiği ortaya çıkmıştı. 2010'da yaşanan Haiti depremi sırasında gerçekleşen olayda, Oxfam'ın Hauwermeiren için kiraladığı villanın kullanıldığı da belirlenmişti. 

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