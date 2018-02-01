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01.02.2018 22:50

Denizli'de doğalgaz patlaması!

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Denizli'de doğalgaz patlaması!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde doğalgaz paltaması meydana geldi.

DHA - Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında meydna gelen patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenilen olayda, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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