Denizbank'ın satışına ilişkin flaş açıklama

DenizBank’ın hakim ortağı Rus Sberbank’ın Başkanı German Gref, Denizbank için aldıkları çok iyi teklifi incelediklerini duyurdu.

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gref, Sberbank yönetiminin almış olduğu çok iyi bir teklifin üzerinde çalıştığını belirtti.

Sberbank Başkanı, çalışmaları yaptırımlarla zorlaştırılan Denizbank’ın satışı ile ilgili nihai bir kararın alınmadığını söyledi.

Gref, ''Satış konusunda henüz nihai bir görüş oluşturmadık, çünkü bu pazarda çalışmalarımız giderek zorlaştığı için bu konuyla ilgili ön çalışmalara daha yeni başladık'' dedi.

Uluslararası pazarlarda oldukça büyük ve yoğun rekabet söz konusu olduğunu söyleyen Gref, ''Yaptırım altında sabit sonuçlar gösterebilmemiz hiç de kolay değil'' diye konuştu.