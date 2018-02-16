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16.02.2018 20:15

Deniz Yücel havaalanına doğru yola çıktı

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Deniz Yücel havaalanına doğru yola çıktı
Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel tahliye edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in havalimanına gittiğini ve Türkiye'den ayrılacağını belirtti. Yücel, dün Başbakan Yıldırım'ın Berlin'de Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından bugün tahliye edilmişti.

GABRİEL: HİÇBİR ANLAŞMA YAPILMADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gabriel, "Yücel, İstanbul'daki havalimanından çıkış yaparak Türkiye'den ayrılacak. Bu vesileyle, Yücel'in serbest kalması için Türkiye ve Almanya arasında hiçbir anlaşma yapılmadığının altını çizmek istiyorum" dedi.

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