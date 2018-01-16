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16.01.2018 12:10

"Deniz Seki'nin sözünü 11 yıldır bekliyorum"

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"Deniz Seki'nin sözünü 11 yıldır bekliyorum"
2007 yılında katıldıı Bir Dilek Tut yarışmasıyla tanınan Mehmet Çevik, o dönem jüri üyesi olan Deniz Seki'nin kendisine canlı yayında verdiği şarkı yazma sözünü tam 11 yıldır beklediğini söyledi.

Mehmet Çevik, Türkiye tarafından ilk kez 2007 yılında katıldığı ‘Bir Dilek Tut’ isimli ses yarışmasıyla tanınmıştı. Her yarışmacının ünlü bir sanatçı koçu eşliğinde şarkı seslendirdiği ve birincinin hayalinin gerçekleştiği yarışmada Mehmet Çevik’in hayali ise Bursa’daki Saniye Rıza Kız Yetiştirme Yurdu’na bir bilgisayar odası yapılmasıydı.

‘Bir Dilek Tut’ta usta sanatçı Semiha Yankı’nın koçluğunda yarışan Mehmet Çevik, o dönem jüri üyesi olan Deniz Seki’nin kendisine verdiği sözü tam 11 yıldır tutmasını bekliyor. Mehmet Çevik, “Deniz Seki beni yarışmada en çok eleştiren isimdi. Fakat o zaman bana canlı yayında, milyonlarca insanın şahitliğinde; ‘Bir albüm yap, sana kendi yazdığım bir şarkımı vereceğim’ diye söz vermişti. Tam 11 yıl oldu, Deniz Seki’nin şarkısını söylemek nasip olmadı.” dedi.

Ancak Deniz Seki’nin yaşadığı zor günleri üzülerek takip ettiğini söylemeden edemeyen Mehmet Çevik, ünlü sanatçının her zaman yanında olduğunu belirtti. Deniz Seki’nin özgürlüğüne kavuşmasına çok sevinen Mehmet Çevik, “Deniz Seki elbette yaşadığı bunca olayın üzerine bana verdiği sözü unutmuştur. Hiç önemli değil. O yeter ki mutlu ve özgür olsun. Umarım bir gün yeniden bir araya geliriz ve onun bir şarkısını söylemek bana da nasip olur…” dedi.

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