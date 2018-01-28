  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10

Deniz Naki kararını verdi

»
Deniz Naki kararını verdi
Almanya'da otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını açıkladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Deniz Naki, Almanya'da otobanda seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonrası, "yoğun güvenlik kaygısı" nedeniyle Türkiye'ye dönmeme kararı aldı.

Naki'nin avukatı Stephan Kuhn, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada Naki'nin, ailesinin ve çevresinin kararı doğrultusunda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile olan sözleşmesini bitireceğini ve Almanya'da kalacağını söyledi. Avukat Kuhn, Naki'nin gelecek planlarına yönelik ise açıklama yapmadı.

28 yaşındaki futbolcu, 7 Ocak gecesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Düren yakınlarında otobanda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası DW Türkçe'ye konuşan Naki, soruşturmanın çok geniş kapsamlı şekilde sürdüğünü ve gelişmelere göre Türkiye'ye dönüp dönmeme kararı alacağını belirtmişti.

Amedspor'da forma giymeden önce Almanya'nın FC St. Pauli ve SC Paderborn takımlarında da oynayan Naki, bir kez daha Türkiye'de hedef haline getirildiğini söylemişti.

Deniz Naki disipline sevk edildi

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması!27 Ocak 2018 Cumartesi 22:33
  • Gomis, gol sevinciyle o haberlere gönderme yaptı27 Ocak 2018 Cumartesi 21:33
  • Galatasaray - Osmanlıspor: 2-027 Ocak 2018 Cumartesi 17:44
  • Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu arasında sert tartışma27 Ocak 2018 Cumartesi 15:37
  • Konyaspor'a Yatabare'den kötü haber27 Ocak 2018 Cumartesi 15:34
  • Galatasaray'da deprem! Yönetimde ilk fire...27 Ocak 2018 Cumartesi 15:21
  • Genç atlet İlyas Çanakçı'dan Türkiye rekoru27 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
  • F.Bahçe Divan Kurulu'ndan Mehmet Ali Aydınlar açıklaması27 Ocak 2018 Cumartesi 14:06
  • Konyaspor'dan Demba Ba ve Eto'o açıklaması27 Ocak 2018 Cumartesi 13:21
  • Ali Koç: Seçildiğim takdirde...27 Ocak 2018 Cumartesi 12:55
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti