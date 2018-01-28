Deniz Naki disipline sevk edildi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, sosyal medyadan "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili yaptığı video paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu''na (PFDK) sevk edildi.

Amedspor'lu Deniz Naki, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan TFF Hukuk Müşavirliği'nce 28.01.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle 'ayrımcılık ve ideolojik propagandası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."