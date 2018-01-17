Deniz dibi temizliği çalışması sonuç verdi

BODRUM Belediyesi'nin 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyası için Göltürkbükü Mahallesi Cennet Koy'da çalışma yapıldı.

DHA - Deniz dibi temizliğine katılan dalgıçlar, 2 saatte çoğunluğu balıkçı ağlarından oluşan 1 tona yakın çöp topladı.

Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla 4 yıl önce başlatılan deniz dibi temizliği kampanyası için Cennet Koy'da temizlik yapıldı. Bodrum Belediyesi Dalış ekibinde görevli 10 dalgıcın katıldığı çalışmalarda, yerli ve yabancı tekne sahiplerinin ve günübirlik tur teknelerinin de tercih ettiği koylardan biri olan bölgedeki çalışmada çok sayıda atık malzeme toplandı. Denizden, lastik, 127 kilo cam şişe, 148 kilo plastik malzeme, 40 kilo alüminyum malzeme ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda balıkçı ağından oluşan 1 tona yakın atık toplandı. Dalgıçlar; balık ağlarını karaya çıkarırken, zor anlar yaşadı. Temizlik çalışmalarına Yalıkavak Profilo Marina Ortaokulu öğrencileri de katıldı. Dalgıçların çalışmalarını takip eden öğrenciler, denizden çıkarılan atıkları dikkatle izledi ve atıklarla ilgili bilgi aldı.



Deniz dibi temizliği hakkında öğrencilere bilgi veren 2 yıldızlı dalgıç Osman Gökmen, "4 yıldan beri dalış ekibimiz, tüm yarımada genelinde 70'e yakın dalış yaptı. Bu dalışlarda da çıkan atıkları dalış boyunca sergiliyoruz. Bu atıklar, yüzyıllar boyunca denizlerimizde kalabiliyor ve oradaki balıkları, yaşamı ve her yeri kirletiyor. Bizler bu çalışmaları, sizin gibi gençlere bunları gösterelim, öğretelim ve denizlerimizi daha temiz tutmaya çalışalım diye yapıyoruz" dedi.



Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.



Çalışmaların, 24 Ocak Çarşamba günü Adaboğazı koyunda, daha sonraki haftalarda ise Yalıçiftlik, Güvercinlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak da Bodrum merkez olmak üzere toplam 19 koyda gerçekleştirileceği belirtildi.