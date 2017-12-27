Deniz Bozkurt CHP Ankara'ya aday

Deniz Bozkurt, CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Ankara İl Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Deniz Bozkurt bugün saat 18.00’de Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. “Birlik, Umut, Gelecek” sloganıyla yola çıkan Deniz Bozkurt, “15 yaşında Çankaya, 16 yaşında Ankara lise komisyonunu kurdum. 17 yaşında Halk lis’in kuruculuğunu yaptım. Ankara il gençlik kollarında yöneticilik yapıyorum.” dedi

“Ülkede açık bir şekilde faşizm uygulanıyor. Bu faşizmi ve bu faşizmi yaratanları bulunduğu yerlerde yerle bir etmek için adayız.” diye sözlerine devam eden Deniz Bozkurt, “Birlik olacağız ve hep birlikte geleceği yeniden kuracağız” diyerek sözlerini noktaladı.