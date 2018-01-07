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07.01.2018 22:40

Deniz Baykal'ın sandalyesi boş kaldı

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Deniz Baykal'ın sandalyesi boş kaldı
CHP Antalya İl Olağan Kongresi'nde, halen tedavisi Almanya'da süren CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal adına ayrılan sandalye boş kaldı.

CHP Antalya İl Olağan Kongresi, Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem ile eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer'in il başkanlığı için yarıştığı seçime, CHP'liler yoğun ilgi gösterdi. Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra, çok sayıda partili katıldı. 645 delegenin oy kullandığı kongre öncesinde, daha önce adaylığını açıklayan ve CHP'de il başkanlığı ve milletvekilliği de yapan Tuncay Ercenk, adaylıktan çekidi.

Kongrede eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın protokoldeki sandalyesi boş kaldı. Almanya'da tedavisi süren Deniz Baykal'ın protokoldeki sandalyesine adı yazıldı. İlk başta kimsenin oturtulmaması kararı alınan sandalyeye, Ankara Milletvekili ve Divan Başkanı Murat Emir yanlışlıkla oturdu. Bir süre sonra sandalyeden kalkan Emir, ardından divan kurulundaki yerine geçti.

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