Deniz Baykal'ın dönüş tarihi belli oldu

Geçirdiği rahatsızlığın ardından yurt dışında tedavi gören CHP önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ay sonunda Türkiye’ye döneceği açıklandı.

Deniz Baykal'a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ”Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu.

Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek” dedi. Ateş, Deniz Baykal'ın gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu da vurgulayarak, şöyle dedi; “Deniz Bey'in gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP'nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor”.