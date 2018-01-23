  • BIST 118.598
  • Altın 162,357
  • Dolar 3,7796
  • Euro 4,6319
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
23.01.2018 16:50

Deniz Baykal'ın avukatının talebi hakkında karar

»
Deniz Baykal'ın avukatının talebi hakkında karar
Kaset kumpası davasında Deniz Baykal'ın avukatının talebi kabul edilmedi.

Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bazı MHP'li milletvekilleri ile çok sayıda kişiye ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşarak kumpas kurdukları gerekçesiyle 171 sanığın yargılandığı davada, Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz'ın, 'soruşturmanın eksik yapıldığı, iddianamenin bazı FETÖ yöneticileri ile bu işte parmağı olan siyasileri akladığı' gerekçesiyle, dosyanın müvekkili yönünde ayrılması ve iddianamenin iadesini talebi, mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Kaset kumpasında Deniz Baykal'ın avukatından flaş talep - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Baykal'ın avukatının talebini karara bağlayan mahkeme, "Müşteki Deniz Baykal'a yönelik eylemler ile diğer bir kısım müştekilere yönelik örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia olunan eylemler yönünden kamu davası açılmış olması, bu bakımdan sanıkların, müştekilere yönelik eylemlerini silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçu ile silahlı terör örgütüne üye olma suçu açısından bütün halinde bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekliliği göz önüne alınarak, hukuki ve fiili irtibat bulunan her bir suç iddiasına ilişkin acılan kamu davasında, müşteki Deniz Baykal'a yönelik eylemlere ilişkin bir kısmım sanıklar yönünden dosyanın tefriki talebinin reddine oy birliği ile  karar verildi" diyerek talebin reddedildiğini açıkladı.

SANIK SAVUNMALARI ALINIYOR

Kararın ardından sanık savunmalarına geçildi. İddianamedeki isim sırasına göre sanıkların savunması alınıyor. İlk üç sanık iddianameyi inceleme fırsatı bulamadıkları ve avukatlarının bulunmaması nedeniyle savunma yapmadı. Duruşma, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürlüğü'nde emniyet amiri olan Ahmet Ümit Seçgin'in savunmasıyla devam ediyor. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Baykal'ın avukatının talebi hakkında karar23 Ocak 2018 Salı 15:31
  • İthal ette hastalık açıklaması23 Ocak 2018 Salı 14:45
  • SON DAKİKA... Afrin'den bir acı haber daha! Üsteğmen şehit oldu23 Ocak 2018 Salı 14:35
  • Tek tip kıyafetler, Silivri Cezaevi'ne getirildi!23 Ocak 2018 Salı 14:24
  • Suriyeli çocukların hallare yürk burktu23 Ocak 2018 Salı 14:22
  • Erzincan'da hırdavatçılar çarşısında yangın paniği23 Ocak 2018 Salı 14:10
  • Şok olay: Hırsız iş yerinin müdürü çıktı23 Ocak 2018 Salı 14:03
  • HDP Muğla Eş Başkanı 'Afrin' paylaşımı nedeniyle tutuklandı23 Ocak 2018 Salı 13:59
  • Sosyal medyada aşık olduğu erkek kadın çıktı!23 Ocak 2018 Salı 13:53
  • "Afrin operasyonu terör koridoruna karşı ikinci büyük adımdır"23 Ocak 2018 Salı 13:45
    • FOTO GALERİ
    • CHP’nin kadın il başkanları Anıtkabir’i ziyaret etti
    • Şair Enver Ercan kitabıyla uğurlandı
    • Afrin şehidi Üstçavuş Musa Özalkan'a son görev
    VİDEO GALERİ
    • Operasyona giden askerler arasında duygu dolu anlar
    • Afrin'de YPG'li teröristlerin ateş altına alınma anları
    • İstanbul'da 6 adrese uyuşturucu operasyonu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti