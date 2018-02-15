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16.02.2018 07:55

'Demokrasi Nöbeti'ndeki patlamaya 2 müebbet

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'Demokrasi Nöbeti'ndeki patlamaya 2 müebbet
Antalya'daki Demokrasi Nöbeti'nde yaşanan patlamayla ilgili davada karar açıklandı

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan 'Demokrasi Nöbeti' sırasında, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklardan Mehmet Süleyman Ucukan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 30 yıl, Yunus Kazanci ise ömür boyu hapis ve 25 yıl hapse mahkûm edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 3 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen 'Demokrasi Nöbeti'nde, saat 21.30 sıralarında, meydana 150 metre uzaklıktaki bankın üzerinde patlama oldu. Patlamada 2 kişi, yaralandı. Olayla ilgili tutuklanan Yunus Kazanci, Mehmet Süleyman Ucukan ile tutuksuz sanıklar F.U., D.E., İbrahim Orhan hakkında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Olayla ilgili davanın bugün görülen karar duruşmasına, sanıklar ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Kazanci'yi 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ömür boyu hapis, 'tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıl hapse mahkum etti. Sanık Süleyman Ucukan ise 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl hapse mahkum edildi. Sanık İbrahim Orhan, 'silahlı terör örgütü hiyerarşisi içerisinde bulunmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklar F.U. ile D.E. ise beraat etti.

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