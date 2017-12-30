Demirtaş'tan yeni yıl mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yeni yıl mesajı paylaştı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş, danışmanları aracılığı ile sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni yıl mesajı gönderdi.

Demirtaş, "Hepimizin en acil ihtiyacı barış, demokrasi, özgürlük ve eşitliktir. 2018 yılında bu değerlere daha fazla yaklaşacağımıza inanıyor, hepinize iyi bir yıl diliyorum." dedi.