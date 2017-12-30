  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
31.12.2017 01:45

Demirtaş'tan yeni yıl mesajı

»
Demirtaş'tan yeni yıl mesajı
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yeni yıl mesajı paylaştı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş, danışmanları aracılığı ile sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni yıl mesajı gönderdi.

Demirtaş, "Hepimizin en acil ihtiyacı barış, demokrasi, özgürlük ve eşitliktir. 2018 yılında bu değerlere daha fazla yaklaşacağımıza inanıyor, hepinize iyi bir yıl diliyorum." dedi.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdullah Gül'den Erdoğan'a rest!30 Aralık 2017 Cumartesi 17:35
  • Bahçeli'den yeni yıl mesajı: Başlıca dileğim...30 Aralık 2017 Cumartesi 17:05
  • Başbakan'dan skandal KHK yanıtı: Yaptığımız en güzel düzenleme30 Aralık 2017 Cumartesi 16:46
  • Meral Akşener, Sakarya'daki programına katılamadı30 Aralık 2017 Cumartesi 16:36
  • CHP'li Ağbaba: Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak30 Aralık 2017 Cumartesi 16:32
  • Sivas'ta CHP'den KHK tepkisi30 Aralık 2017 Cumartesi 16:05
  • Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı30 Aralık 2017 Cumartesi 15:09
  • CHP'li Yılmaz'den çok önemli açıklamalar: ABD İran'a...30 Aralık 2017 Cumartesi 14:23
  • Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sert tepki: Yazıklar olsun!30 Aralık 2017 Cumartesi 14:07
  • CHP'li Ağbaba: Karar tam bir skandal30 Aralık 2017 Cumartesi 13:45
    • FOTO GALERİ
    • 2018'de kaç gün tatil var?
    • Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
    • Kılıçdaroğlu, şehit babasını ziyaret etti
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da korkunç kaza: Baba ile oğlu enkaz altında kaldı
    • Kadın- erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar
    • Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti