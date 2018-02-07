Demirtaş'ın yerine aday isim belli oldu

HDP'de Eş Genel Başkan aday isimleri belli oluyor. Kadın Eş Genel Başkan adayı olarak Pervin Buldan'ın belirlenirken, Mutabakat Komisyonu'nun erkek Eş Genel Başkan adayı ise Sezai Temelli oldu.

Mutabakat Komisyonu kararı Kongre Komisyonu onayından sonra ilan edilecek. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmama kararının ardından yeni Eş Genel Başkan arayışına giren partide kongreye 3 gün kala karar verildi.

Eş Genel Başkan adaylarını belirlemek için oluşturulan Mutabakat Komisyonu’nun belirlediği ilk isim Kadın Meclisi’nin önerisi doğrultusunda Meclis Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan oldu.

Buldan’ın ardından erkek Eş Genel Başkan adayını belirlemek için bir isim havuzu oluşturuldu. İsim havuzunda Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, Ali Kenanoğlu, Kanber Saygılı, Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Rıdvan Turan’ın isimleri değerlendirildi.

Komisyon bir dizi toplantının ardından en son HDP MYK’de Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olan Sezai Temelli isminde uzlaşmaya vardı. Böylece kongreye 3 gün kala erkek eş genel başkan adayı da belirlenmiş oldu.

7 Haziran seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilen Sezai Temelli, Ekim 2016’da OHAL KHK’si ile ihraç edilen akademisyenler arasında yer almıştı.

SON SÖZ KONGRE KOMİSYONU’NDA

Eş genel başkanlarla ilgili Mutabakat Komisyonu’nun aldığı bu karar, 3’üncü Olağan Kongre için oluşturulan Kongre Komisyonu’na sunulacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından kararın onaylanması ve açıklanması bekleniyor. (Duvar)