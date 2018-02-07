  • BIST 115.570
  • Altın 160,836
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6487
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
08.02.2018 02:45

Demirtaş'ın yerine aday isim belli oldu

»
Demirtaş'ın yerine aday isim belli oldu
HDP'de Eş Genel Başkan aday isimleri belli oluyor. Kadın Eş Genel Başkan adayı olarak Pervin Buldan'ın belirlenirken, Mutabakat Komisyonu'nun erkek Eş Genel Başkan adayı ise Sezai Temelli oldu.

Mutabakat Komisyonu kararı Kongre Komisyonu onayından sonra ilan edilecek. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmama kararının ardından yeni Eş Genel Başkan arayışına giren partide kongreye 3 gün kala karar verildi.

Eş Genel Başkan adaylarını belirlemek için oluşturulan Mutabakat Komisyonu’nun belirlediği ilk isim Kadın Meclisi’nin önerisi doğrultusunda Meclis Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan oldu.

Buldan’ın ardından erkek Eş Genel Başkan adayını belirlemek için bir isim havuzu oluşturuldu. İsim havuzunda Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, Ali Kenanoğlu, Kanber Saygılı, Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Rıdvan Turan’ın isimleri değerlendirildi.

Komisyon bir dizi toplantının ardından en son HDP MYK’de Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olan Sezai Temelli isminde uzlaşmaya vardı. Böylece kongreye 3 gün kala erkek eş genel başkan adayı da belirlenmiş oldu.

7 Haziran seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilen Sezai Temelli, Ekim 2016’da OHAL KHK’si ile ihraç edilen akademisyenler arasında yer almıştı.

SON SÖZ KONGRE KOMİSYONU’NDA

Eş genel başkanlarla ilgili Mutabakat Komisyonu’nun aldığı bu karar, 3’üncü Olağan Kongre için oluşturulan Kongre Komisyonu’na sunulacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından kararın onaylanması ve açıklanması bekleniyor. (Duvar)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdullah Gül’den o iddialara cevap!07 Şubat 2018 Çarşamba 19:41
  • Bakan Canikli: "Onlar sivil gibi görünen, etek giymiş teröristler"07 Şubat 2018 Çarşamba 19:02
  • AKP'de peş peşe istifalar... Çorum'da sular durulmuyor07 Şubat 2018 Çarşamba 16:55
  • Destici'den Erdoğan'a 'Türk adının kaldırılması' itirazı07 Şubat 2018 Çarşamba 15:37
  • CHP'li Tezcan'dan hükümete tepki: Sizin milliyetçiliğiniz...07 Şubat 2018 Çarşamba 15:08
  • AKP'nin teklifine Acun Ilıcalı'nın amcasının itirazı damga vurdu07 Şubat 2018 Çarşamba 14:59
  • AKP'li İl Genel Meclis Başkanı, partisinden istifa etti07 Şubat 2018 Çarşamba 14:48
  • HDP Eş Genel Başkan adaylarında yeni gelişme07 Şubat 2018 Çarşamba 14:07
  • AKP kulislerinde konuşulan öneriye Albay Üçok yorumu07 Şubat 2018 Çarşamba 13:56
  • Kılıçdaroğlu'nun Suriye önerisine AKP'den ilk yanıt07 Şubat 2018 Çarşamba 13:37
    • FOTO GALERİ
    • Türkler o ülkelere aktı; ilk sıradaki şaşırttı!
    • Muhtemelen final yapacak diziler!
    • Ameliyathaneye yetişemedi: Koridorda doğum yaptı
    VİDEO GALERİ
    • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti