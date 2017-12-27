Demirtaş: "KHK ile Anayasa Mahkemesi kapatılabilir mi?"

Bir yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni paylaşımlarda bulunuldu.

T24 - Demirtaş'ın hesabından yapılan paylaşımlarda olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerin denetlenemeyeceğini açıklayan Anayasa Mahkemesi'ne "KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi?, İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" soruları yer aldı.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

"Madem OHAL KHK'leri denetlenemez diyorsunuz, AYM'ye basit bir soru: KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi?

Ya da daha basit bir soru: KHK ile "kamusal alanda su içmek yasaktır" şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Yapılırsa bunu kim denetler? Hatta daha basit bir soru: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"

Cezaevi hücresi aranmıştı

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle eylül ayında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde arama yapılmıştı.

Aramanın ardından, Demirtaş’ın adına kullanılan hesaptan yapılan açıklamada; “Merhaba arkadaşlar. Bu twitleri cezaevinden atmıyorum. Dışarıdan atılıyor twitler. Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara’da. Hesabımdan twit atılınca, cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı. Cezaevi personelini de zan altında bırakan bu trajikomik hükümet aklını çok da yadırgamıyorum artık. Twitter’ın kuşundan bile korkuyorsanız, darı ekmeyin o zaman. Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi” paylaşımı yapılmıştı.