Demirkırkan: Orada hareket vardır, bereket vardır

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan bir basın açıklaması yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirkırkan'ın açıklamaları şöyle;

13 Ocak 2018 Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde Sıtkı Aydın isimli şahıs kendisini yaktı. Ardından İzmir’de 8 aydır İşkur’dan parasını alamayan bir vatandaş“açım” dedi, çırılçıplak soyundu ve protesto etti. Dün Balıkesir’de Muhterem Birgül isimli vatandaşımız, işsiz olduğunu, iş aradığını, bulamadığını, geçinemediğini, aç olduğunu ifade etti,ve üstüne benzin dökerek kendisini yaktı. Dün Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hafta önce işsiz kalan Tolunay C “Buraya kadar” yazılı notu bırakıp kendini astı.

Kıymetli basın mensupları, sevgili vatandaşlarımız, insanlarımızı bunaldı. İnsanlarımız ekonomik sıkıntıları nedeniyle cinnet geçiriyor. Daha da kötüsü bu tür olaylar günden güne artıyor.

Benzine 1 haftada 2. kez zam geldi. Tarihimizde ilk kez benzin fiyatı 6 lirayı geçti. Benzinin litre fiyatının altı lirayı aştığı Türkiye, gelir düzeyine göre dünyada benzinin en pahalı olduğu ülke.Benzinin satış fiyatının yüzde 55.7’si, Motorinin yüzde 48.8 vergilerden oluşuyor.

Vatan, millet, bayrak konusunda durduğumuz yer son derece açık ve net olmasına rağmen bu operasyon sanki PKK-PYD’ye değil de CHP’ye yapılıyormuş gibi söylemlerin yapılmasından son derece rahatsız olduğumuzu bildirmek istiyorum.

Türkiye Orta Doğu bataklığının bir parçası olmayı değil, bölgesinin en güçlü ve saygın ülkesi olmayı hak ediyor. Bunu ifade etmek isterim.

“Zeytin Dalı” operasyonunun devletimizin operasyonu olarak görmeyip bir siyasi partinin bir operasyonu olarak görüp il ve ilçe kongrelerinde partimize dönük ithamlarla sunulmasını yakışıksız buluyoruz. Ülkeyi, vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye çalışanlar milli olamaz. Bu zor günlerde bari ötekileştirme yapmayın. Bu zor günlerde bari kendinize hakim olun, siyaseti bir kenara bırakın. Susun.

Bildiğiniz gibi bu hafta sonu CHP’nin Kurultayı vardır. CHP kurultayları adeta bayram yeridir, demokrasi şenliğidir. Bu kurultayımızda da Genel başkanımız sayın kemal Kılıçdaroğlu’nun yanısıra, sayın Muharrem İnce, sayın Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu adaylıklarını açıkladılar. Afyonkarahisar CHP örgütü 10 delege ile kurultayımıza katılacak ve 2019 yılında partimizi iktidara taşıyacak kadroların seçimini tamamlayacaktır.4 adayın yarıştığı genel başkanlık yarışı, 1000’e yakın parti meclisi adayı varsa orada hareket vardır, bereket vardır. İl delegasyonumuz özgür iradesiyle oyunu kullanacaktır. Basında ve bazı köşe yazılarında bahsedildiği gibi kimsenin oyuna ipotek koyma hakkına sahip değiliz.

AKP ve Erdoğan iktidarının baskıcı, tek adam dayatmasına karşı çıkan tek ciddi demokratik kuruluş CHP’dir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin yaptığı ve savaşın insan sağlığını ilgilendiren bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden açıklamasından sonra Merkez Konseyi üyelerinin sabahın köründe yataklarından kaldırılarak adeta bir terörist muamelesi görerek göz altına alınmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu ülkede ifade özgürlüğünün kalmadığının en önemli göstergesidir. Sizin gibi düşünmeyen insanlar olabilir. Hepsini gözaltına mı alacağız. Ya da eğer soruşturma açılacaksa davetiye çıkartıp ifade vermeye çağrılamazlar mı? Ülkemiz Savaşa hayır diyenler içeride de FETÖ’ye ve Öcalan’a övgüler düzenler nerede?

