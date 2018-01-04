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04.01.2018 04:15

Demet Akalın'dan bebeği kurtaran şoföre jest

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Demet Akalın'dan bebeği kurtaran şoföre jest
Şarkıcı Demet Akalın Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoföre altın hediye edeceğini belirterek "Gölcük'e geldiğimde uğrayacağım yanına" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Otobüs şoförü nefessiz kalan bir çocuğun hayatını kurtarırken, günün kahramanı ilan edilmişti.

Olayın yayılmasının ardından şoför takdir toplarken, sanatçılar da sessiz kalmadı. Son olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.

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