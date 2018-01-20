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20.01.2018 06:40

Demet Akalın, Kim Kardashian'a ayar vermek istedi ama...

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Demet Akalın, Kim Kardashian'a ayar vermek istedi ama...
ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, yatak pozunu sosyal medyadan paylaştı. Neredeyse çırılçıplak olduğu fotoğrafına yüz binlerce beğeni ve yorum gelirken, şarkıcı Demet Akalın sert bir tepki gösterdi.

Giydiği kıyafetlerden verdiği pozlara kadar dünyada gündem olan Kim Kardashian, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kardashian'ın paylaşımına ünlü şarkıcı Demet Akalın tepki gösterdi.

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"You'r mum (Sen annesin demek istiyor)" yorumunu gören Kardashian'ın hayranları Demet Akalın'a cevap yazdı. "Yazdıklarından hiçbir şey anlamadım", "Kıskandın mı?" şeklinde eleştirilerde bulunan bazı kullanıcılar, İngilizce cümlenin doğru halini yazdı. 

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