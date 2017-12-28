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28.12.2017 16:15

Demet Akalın, çizmesini hayranına hediye etti

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Demet Akalın, çizmesini hayranına hediye etti
Demet Akalın, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96'nci yıldönümünde sahne aldı.

Tolunay DUMAN / TARSUS (Mersin), (DHA)- Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kuruluşunun 96'nci yıldönümü nedeni ile düzenlenen konserde sahneye çıkan Demet Akalın 7 bin TL'ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti.

Tarsus Spor Salonunda düzenlenen konserde ilk olarak yerel sanatçı Akın Çökel'in sahneye geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından miniklerden oluşan Kilis Halk oyunları ekibi gösteri sundu. Yerel sanatçı Kadir Somer, Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte Türk Bayrağı sallayarak İzmir Marşını söyledi.

İzleyiciler sanatçıya hep bir ağızdan vokal yaparak kulakları çınlattı. Başkan Can, "lçemizin Kurtuluşunu düzenlediğimiz çeşitli programlarla coşku içinde kutladık. Coşkumuza destek veren, ortak olan tüm yüreklere teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birlikteliğimizi daim etsin. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Türkiye üzerinde oyunlar oynayan 7 düvelle mücadele ediyor. Bunu tüm dünya bilsin ki; Türk milleti asil bir millettir. Türk milleti bu günlere nasıl geldiğini unutmaz. Türkiye'yi bölüp parçalama hevesinde olanların bu amaçları birlik ve kardeşliğimiz nedeniyle kursaklarında kalacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından Demet Akalın sahneye gelerek hayranlarını coşturdu. Tarsus’un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Akalın, doğum günü Tarsus’un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir’e 7 bin TL’ye aldığını söylediği çizmesini hediye ederek onu mutlu etti.

Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığının kontrol tmekten geri kalmadı. Akalın konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.

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