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16.01.2018 12:10

Defineciler antik kenti delik deşik etmiş

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Defineciler antik kenti delik deşik etmiş
Likya'dan Pamfilya'ya birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'da kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onobara Antik Kenti'nin defineciler tarafından yağmalandığı ve tarihi eserlerin tahrip edildiği ortaya çıktı.

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, (DHA)-  Paleolitik dönemden itibaren Osmanlı'ya kadar sürekli yerleşim gören, kültürel hem de doğal değerler bakımından dünyanın en zengin kentlerinden biri olan Antalya'da doğa yürüyüşleri düzenleyen 'Asi Yaban Keçileri' adlı grup, bir antik kentin defineciler tarafından delik deşik edildiğini ortaya çıkardı.

Antik dönemde Trebenna'ya bağlı bir kale kent olarak kurulan ve Antalya kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Hisarçandır'daki Onobara Antik Kenti'nin de bulunduğu güzergahta doğa yürüyüşü gerçekleştiren grup üyeleri, antik kentteki birçok tarihi eser ve lahdin tahrip edilip yağmalandığını ve bölgede defineciler tarafından açılmış çok sayıda kuyu olduğunu tespit etti.

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Grup üyelerinden profesyonel turist rehberi Şaban Aktaş, Gedelme bölgesinden kızılçam ormanları arasından, doğa yürüyüşü için işaretlenmiş bir rotayı takip ederek 2 saatlik yürüyüş ardından Onobara Antik Kenti'ne ulaştıklarını belirterek, “Gördüğümüz içler acısı manzaralar karşısında yüreğimiz kanadı. Antik kent defineciler tarafından talan edilmiş, ortalık tam anlamıyla bir köstebek yuvasına dönmüştü" dedi.

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DERİN KUYULAR AÇILMIŞ

Mezar anıtların kırıldığını, antik binaların temellerinde çok derin çukurlar açıldığını belirten Aktaş, şöyle dedi;

“Bazı bölümleri adeta mağara gibi oymuşlardı. Görüldüğü kadarıyla da burayı kazanlar halen işbaşında. Grupla yürüyüşe katılan Alman asıllı bir kadın da ne yazık ki antik kentte yapılan talanı görüntüledi. Bu görüntüler bizlerin ulusal prestiji açısından hiç de olumlu yansımayacaktır. Jandarma gerekli araştırmayı dikkat ve titizlikle yaptığı takdirde bu yağma ve talanı yapanları ortaya çıkarabilir."

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