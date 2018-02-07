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08.02.2018 02:45

Davutoğlu'na "kurgulu fare" diyen bakan kim?

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Davutoğlu'na "kurgulu fare" diyen bakan kim?
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili kulislerde "kurgulu fare" ifadelerini kullanıldığı iddiası yer almıştı.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü “Davutoğlu fotoğrafa ABD için mi girdi?” başlıklı yazısında, Davutoğlu ile ilgili bu iddianın ayrıntılarını kaleme aldı.

“Ahmet Davutoğlu yeniden gündemde. Erdoğan’ın, AKP grup toplantısında niye yanına oturttuğu sorusuna yanıt aranıyor. Birlikte fotoğraf çektirmesinin mesajı tartışılıyor” diyen İsmet Özçelik şunları yazdı:

“ABD dış politikasında belirleyici dergilerden Foreign Policy’in Davutoğlu ile ilgili değerlendirmesi ilginç. Davutoğlu, AKP Genel Başkanlığından ve Başbakanlıktan alınınca 5 Mayıs 2016 tarihinde, ‘ABD, Ankara’daki adamını kaybetti’ diye yazdı. Sonra da şu ifadeleri kullandı:

‘Başbakan Davutoğlu, ... Washington’un kapalı kapılar ardındaki müttefikiydi. Şimdi ne olacak? Davutoğlu, güvenilir bir ABD müttefikiydi... ABD’nin IŞİD’e karşı kara gücü olan Kürtlere, Cumhurbaşkanının olduğundan çok daha fazla toleranslı olan maharetli bir diplomat olarak biliniyordu...’

ABD derin devletinin ‘çelik çekirdeği’ içinde yer alan James Jeffrey’nin Davutoğlu değerlendirmesi de önemli. 2008-2010 yılları arasında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Jeffrey’nin 26 Ocak 2010 tarihli Washington’a yolladığı kriptosu Wikileaks belgelerine girdi. Jeffrey’nin ifadeleri şöyle:

‘Türkiye, kültürü, tarihi ve dini konumunun yanı sıra, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun stratejik ihtiraslarından dolayı, uluslararası toplumun Afganistan ve Pakistan’daki hedefleri için çok meyilli bir acenta olarak faaliyet göstermektedir.’

ABD’nin Davutoğlu ile ilgili bu değerlendirmelerini ‘umut’(!) olarak görenler varsa vay haline...”

LAVROV’UN ONUN İÇİN SÖYLEDİĞİ ‘KURGULU ...’ SÖZÜ

Ahmet Davutoğlu’nun Erdoğan’la karesinin bölge ülkelerinde de hoş karşılanmadığına dikkat çeken İsmet Özçelik, şöyle devam etti: “O fotoğraf bölge ülkelerinde de pek hoş karşılanmadı. Onların Davutoğlu ile ilgili düşünceleri sır değil.

Ruslar kendisini hiç sevmez. Moskova’da Lavrov’la yapılan toplantıya katılan heyetteki bir büyükelçi anlatmıştı. Toplantı arasında Davutoğlu lavaboya giderken Lavrov’un onun için söylediği ‘kurgulu ...’ sözünü Türk heyetindeki herkes duymuş.”

İsmet Özçelik yazısını şöyle sonlandırdı: “Son günlerde Esad’la ilgili ağır ifadelerinin zamanlaması manidar! Davutoğlu’nun o fotoğrafta kimi temsil ettiği de tartışmalı. Davutoğlu’nun yeniden ortaya çıktığı günlerde, yine bir Rus uçağının düşürülmesi de ilginç bir tesadüf! İzliyoruz!”

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