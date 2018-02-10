Suriye’yi savaşa sürükleyen sürecin mimarlarından Ahmet Davutoğlu, “Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, AKP iktidarının başarısız Suriye politikasına geri dönüşü ile birlikte son dönemde yeniden boy göstermeye başlamıştı.

Suriye politikasındaki başarısızlıklar sonrası kızağa çekilerek istifa ettirilen Ahmet Davutoğlu, AKP iktidarının başarısız Suriye politikasına geri dönüşü ile birlikte yeniden boy göstermeye başladı. Davutoğlu, 30 Ocak’ta gerçekleşen AKP grup toplantısına Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım eşliğinde katılmış ve başköşeye oturtulmuştu.

Ahmet Davutoğlu, son olarak Suriye’de son dönemde yaşananları TRT World yayınında değerlendirdi. Davutoğlu, “Dürüsttük, çünkü Suriye’yle ilgili hiçbir gizli planımız yoktu. Başdanışman olarak Suriye’ye 62 kez gittim. Asla etnik ya da mezhepsel bir ajandamız olmadı. Arap Baharı başladığında da 7 ay boyunca (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad’ı halka karşı orduyu kullanmaması için ikna etmeye çalıştık. Ama bizi dinlemedi ve diplomasiyi reddetti” iddialarında bulundu.

“Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok” diyen Davutoğlu, “ABD, IŞİD’e karşı YPG’ye ihtiyacımız var diyerek Türk halkını asla ikna edemez. Bu tamamen geçersiz bir argümandır. Aramızdaki güveni yeniden tesis etmek için için Amerikalılar FETÖ’ye karşı derhal harekete geçmeli, PKK’yla dolaylı ve doğrudan tüm ilişkileri kesmelidir” ifadelerini kullandı.