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14.02.2018 06:35

Davutoğlu okuldan attıracaktı, Google'a mühendis oldu

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Davutoğlu okuldan attıracaktı, Google'a mühendis oldu
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun üniversitede hocayken, para karşılığı başkalarının ödevlerini yaptığı için okuldan attırmak istediği Hale Dönertaşlı, Google'da 7 yıl mühendislik yapıp Türkiye'ye döndü.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Dönertaşlı, "Özel bir üniversitede Matematik-Bilgisayar bölümünde burslu okurken, paraya ihtiyacım vardı. Arkadaşlarımın ödevlerini yaparak para kazandığımı MIS Bölüm Başkanı (Ahmet Davutoğlu) duyunca, disipline verildim. Tüm bursum iptal edilecek ve okuldan atılacaktım. Kendi bölümümdeki hocalarım beni yalvar yakar kurtarmaya çalışırken, af için şart koşuldu. Bana aylık harçlık verilecek, ben de karşılığında 2 bölüm bitirecektim ve bir daha başkalarının ödevlerini yaparak para kazanmayacaktım" dedi.

15 yıldır Amerika'da yaşayan ve 7 yılını Google'da mühendislik yaparak geçiren dönertaşlı, Türkiye'ye döndü. Silikon Vadisi'ni Türkiye'ye taşımak isteyen Dönartaşlı, "Google'dan öğrendiğim felsefeye göre, mükemmeli hazırlamaktan çok, işin bitmiş olması önemli! Hedef de sürekli hareket halinde ve bizim bilişim çağında kaybedecek daha fazla zamanımız yok. Bu bir ekip işi, ben Türk gençliğine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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