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26.01.2018 18:55

Davos'ta Trump'ı yuhaladılar: İşte o anlar...

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Davos'ta Trump'ı yuhaladılar: İşte o anlar...
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda 2000 yılında Bill Clinton'dan sonra giden ilk ABD Başkanı olan Donald Trump, konuşmasında yalan haberlerden söz edince yuhalandı.

Trump, konuşmasına ''Amerikan halkının çıkarlarının temsilcisi olarak buradayım'' sözleriyle başladı, ancak ''Ben her zaman 'Önce Amerika' diyeceğim. Ama bunu demek 'Amerika tek başına' anlamına gelmez'' diye devam etti. Daha iyi bir dünya inşa etmek için Amerika'nın ortaklığa hazır olduğu güvencesi sundu.

Dünyanın güçlü ve müreffeh bir Amerika'nın yeniden canlanışına tanıklık ettiğinden söz eden Trump, Amerika'nın iş yapmaya, ticaret yapmaya açık olduğunu ve tekrar rekabetçi hale geldiğini öne sürdü.

 

''İşinizi, istihdamınızı, yatırımınızı ABD'ye getirmek için mükemmel bir zamandayız'' iddiasında bulunan Trump, yurttaşları, tüketicileri korumaya yönelik regülasyonları bir bir kaldırmasını da ''Regülasyon gizli vergidir'' sözleriyle savundu.

Serbest ve açık ticaretin bu sistemin bazı ülkeler tarafından suistimal edilmesi halinde diğerlerinin zarar görmesi pahasına var olamayacağını dile getiren Trump, ticaretin adil ve mütekabil olması gerektiğini, adil olmayan ticari uygulamaları ABD'nin artık görmezden gelmeyeceğini vurguladı.

Donald Trump, Amerikan kanalı CNBC ile Perşembe günü Davos'ta gerçekleştirdiği mülakatta çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, ABD Başkanı: *"Davos Zirvesi'ne katılacağımı söyledikten sonra 'elitler’ ve 'küreselçiler' konusuna ilişkin bir çok haber çıktı. Fakat önemli olan bu değil, ben buraya ülkemin çıkarları için geldim, daha fazla yarıtım ve daha fazla iş imkanı yaratmak için burdayım. Her hafta, her gün yeni rekorlar kırıyoruz."*

Trump göreve geldiği ilk günlerde ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan çıkmasını onaylayan bir kararname imzalamıştı.

Donald Trump, ABD Başkanı:"Trans Pasifik Ortaklığı konusunda, eger şartlarımız yerine getirilirse yeninde ortaklığa katılabiliriz. Önceki anlaşma gerçekten çok kötüydü. Aslında, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması da bizim için zararlı bir anlaşma, o yüzden yeniden müzakere ediyoruz. Bu ortaklığa belki son verebilirim belki de devam ederiz. Bakalım neler olacak.Vaadettiğim birçok seyi sadece bir yıl içinde yerine getirdim ve daha üç yıl devam edeceğim belki bunun üstüne 4 yıl daha devam edebilirim"

Dünya Ekonomik Forumu'nun son gününde kapanış konuşmasını yapacak olan Donald Trump, aralarında 70 devlet ve hükümet başkanı, uluslararası 45 şirketin yöneticilerinin de bulunduğu, üç binden fazla katılımcıya seslenecek.

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