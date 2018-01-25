David Beckham’ın çocuklarına bakan bakıcıya ahlaksız teklif

David Beckham’ın Real Madrid’de oynadığı dönemde, İngiliz yıldızın çocuklarının bakıcılığını yapan Rebecca Loos, o dönemde Beckham ile seks yapması karşılığında tam bir milyon dolar önerildiğini belirtildi.
1 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLMİŞ
Beckham’ın Real Madrid’de oynadığı dönemde şehirdeki en popüler insanlardan biri olduğunu hatırlatan Loos: ”O dönemde David’in çocuklarına bakıcılık yapıyordum. Birçok farklı insan ve kurumdan şantaj için teklif aldım. Bir milyon dolar teklif eden bile oldu.” dedi.
Şimdi 40 yaşında olan Loos, yoga ve resim sanatı ile uğraşıyor
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