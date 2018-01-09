Dalga geçmek için kuruldu, piyasa büyüklüğü bir yılda 82 kat arttı

Sayıları bini aşan kripto para birimleriyle dalga geçmek için Aralık 2013'te kurulan 'Dogecoin' adlı kripto para biriminin piyasa büyüklüğü son bir yılda 82 katına çıktı ve 2 milyar doları aştı.

Para birimi adını Japon şiba inu türü köpeğinden yola çıkarak hazırlanan bir internet fenomeninden alıyor.

Dogecoin'in kurucusu Jackson Palmer, boş vaktinin olduğu bir gün bir bira açıp çok da düşünmeden böyle bir para birimi kurduğunu anlatmıştı.

Kripto para birimlerini inceleyen CoinDesk'e konuşan Palmer, Dogecoin'in yazılım birimine yazılımı stabil tutma konusunda güvendiğini fakat iki yıldır güncelleme almayan ve üzerinde sadece bir köpek kafası bulunan bir para biriminin milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğüne erişmesinin kripto para birimlerinin durumu hakkında bir fikir verdiğini söylemişti.

BBC Türkçe