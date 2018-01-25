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25.01.2018 10:00

Daily Telegraph: Batı, Rusya'nın oyununa gelmemeli

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Daily Telegraph: Batı, Rusya'nın oyununa gelmemeli
İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi başyazılarından birisindeTürkiye'nin NATO'dan uzaklaştırılarak Rusya'nın sevindirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

BBC TÜRKÇE- "NATO'nun takdir edilen 5. Maddesi bir müttefik ülkenin saldırıya uğramasının, tüm müttefiklere düzenlenmiş bir saldırı anlamına geleceğini söyler. Bu madde, 2. Dünya Savaşı sonrasında barışın garantörü olmuştur.

"Düşmanlara karşı kolektif misillemeyi öngören bu madde bugüne kadar sadece 11 Eylül 2001'de Batı dünyasına düzenlenen en büyük saldırının ardından işletilmişti.

"Bugünse NATO'nun en güçlü üyesi ABD'nin yakın müttefikleri, bir diğer NATO ülkesi Türkiye'nin doğrudan hedefi haline gelmiş durumda.

 

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