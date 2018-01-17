Daha yeşil bir Çukurova için

Son 4 yıllık dönemde Çukurova’ya 50 yeni park alanı kazandıran, 27 yeni parkı baştan aşağı yenileyen Çukurova Belediyesi, şu anda farklı mahallelerde 11 parkın yapımı ve 4 parkın yenilenme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne kavuşturulan köylere de park yapan Çukurova Belediyesi yeni park alanlarıyla Çukurova’daki yeşil alan miktarını artırıyor.

YENİ 11 PARK İLE YEŞİL ALAN ARTACAK

Çukurova Belediyesi “Daha Yeşil Bir Çukurova” hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. “Çevre Dostu Belediye” olarak Çukurova’yı yeşil alanlarla donatan Çukurova Belediyesi ilçe genelinde park yapım, bakım, onarım ve revize çalışmaları yapıyor. 3.5 yılda 50 yeni park yapan, 27 parkı ise bütünüyle yenileyen Çukurova Belediyesi, şu anda farklı mahallelerde 11 parkın yapımı ve 4 parkın yenilenme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KÖYLER DE YENİ PARKLARLA DONATILIYOR

Çukurova Belediyesi, mahallelerde olduğu gibi köylerde de park seferberliği başlattı. Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne kavuşturulan köylere de park yapan Çukurova Belediyesi şehir merkezinin uzağında kalan mahallelerdeki vatandaş ve çocuklar için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana 6 ayda 1 köyleri ziyaret eden ve bu ziyaretler sırasında vatandaşların isteklerini dinleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in talimatıyla bütün köyler parklarla donatılıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bir kısmı şu anda Dörtler ve Kaşoba Mahallelerinde çalışıyor. Parkların zemini çocukların zarar görmemesi amacıyla kauçuk ile kaplanıyor. Park içerisinde oyun guruplarının yanı sıra kondisyon aletleri, çember banklar ve tekli banklar bulunuyor.

“MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

İlçenin çehresinin değiştirilmesi ve yeşil alanların sayısının artırılması açısından son 5 yılda çok sayıda park yapıldığını aktaran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova'daki kişi başına düşen yeşil alanın, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgu yaptı. Çetin, “Buna rağmen ilçeyi yeşillendirmek, çağdaş, modern, daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için yeni projelere imza atıyoruz. Park sayısına her geçen yıl yenilerini ekleyerek hem ilçemizi daha estetik bir hale getiriyoruz hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz. Halka ferah mekanlar sunmak ve görsel açıdan güzellikleri tattırmak amacıyla ilçedeki çalışmaları sürdürüyoruz. Modern şehircilik anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

YAPIMI DEVAM EDEN PARKLAR

Belediyeevleri Mah. 84295 Sokak - Sınır Sokak karşısı Dinlenme Parkı

Belediyeevleri Mahallesi 84301 Sokak 12 Nolu Çocuk Parkı

Kurttepe Mahallesi 83084 Sokak - Sınır Sokak

Kurttepe Mahallesi 83092 Sokak 3 Nolu Çocuk Parkı

Kaşoba Mahallesi Çocuk Parkı

Dörtler Mahallesi Çocuk Parkı

100.Yıl Mah. 85062 Sokak Fazlı Meto Bulvarı Yüksek Gerilim Altı

100.Yıl Mahallesi 85058 Sokak Adana Konakları 14 Nolu Çocuk Parkı

Huzurevleri Mah. 77209 Sokak Şükrü Baba Camii yani 15 Nolu Çocuk Parkı

Huzurevleri Mahallesi 77039 Sokak İlknur Kara Okulları yanı İlknur Kara Spor Tesisi ve Çocuk Parkı

Güzelyalı Mahallesi 81130 Sokak 6615 Ada 14.883 m2 Bülent Ecevit Sanat Parkı