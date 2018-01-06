D-100'de kamyonet devrildi

2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL - DHA - Kaza saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Beşyol mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Toker kullandığı 34 FL 656 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yolla ana yolu ayıran demir bariyerlere çarpan kamyonet devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Toker ve yanındaki Ferdi Furtuna'yı vatandaşlar araç içinden çıkarttı. Hafif şekilde yaralanan iki kişi özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.