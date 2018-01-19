ÇYDD'den '115 hamile çocuk' skandalına ilişkin açıklama

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, '115 hamile çocuk' skandalı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kanun Hükmünde Kararnamelerin olumsuz sonuçlarının bir bir ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Anayasa’nın 41.maddesinin son fıkrası olan "Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır." hükmü gereğince, Valiliğin soruşturma isteğini reddetmesinin hiçbir haklı, yasal gerekçesi olamaz" ifadeleri kullanıldı.

"Kanuni Hastanesi dışında başka hangi hastanelerimizde, kaç gebe çocuğumuz var? Devlet onları korumayacaksa kim koruyacak?" diye sorulan açıklamada, "Erken yaşta evlenmelere neden olarak çocuklarımıza reva görülen bu zulme son verilmesini istiyoruz. Çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumaya kararlıyız" denildi.