Cumhuriyet'ten Emre İper’in ByLock kullanmadığı açıklandı

266 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi çalışanı Emre İper'in telefonunda ByLock olmadığı belirlendi.

Cumhuriyet'in 266 gündür tutuklu bulunan çalışanı Emre İper'in telefonunda ByLock olmadığı belirlendi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock listesinde yer alan 11.480 GSM numarasının kullanıcılarının bilgi ve iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş olduklarını açıkladı. İçinde namaz ve ezan saatlerini gösteren, müzik programlarının yer aldığı Mor Beyin adlı aplikasyonu indiren ve kullananların belirli dönemlerde ByLock ana serverlarına yönlendirildiği ve sanki ByLock kullanıyormuş gibi göründüğü tespit edildi.

BYLOCK KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bu listenin savcılık ve mahkemelere gönderildiği belirten Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, tutuklu olan yaklaşık bin kişinin başka delil yoksa tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi. Savcılığın listesinde, 266 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper’in de yer aldığı öğrenildi.

İper'in Cumhuriyet davasında ByLock kullanmadığı bilirkişi raporuyla ispatlamasına karşın tahliye edilmemişti.