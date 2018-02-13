Cumhuriyet muhabiri Uludağ: Gazeteye tehdit telefonları geliyor

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, Akit TV’de yayımlanan ‘Gün Başlıyor’ programının spikeri Yusuf Ozan’ın kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

Uludağ, Ozan’ın kendisine yönelik sözlerinin ardından gazeteye çok sayıda tehdit telefonu geldiğini kaydetti.

”ORAYI PALALARLA BASACAĞIZ’ DİYEN DE VAR’

Uludağ, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Akit TV’deki bir meczubun Cumhuriyet’e yönelik ‘Sizin gibileri katletmek mübahtır’ yayınından sonra gazeteye onlarca tehdit telefonu geldi. ‘Orayı palalarla basacağız’ diyen dahi var” ifadesini kullandı.

Akit TV'deki bir meczubun Cumhuriyet'e yönelik "Sizin gibileri katletmek mübahtır" yayınından sonra gazeteye onlarca tehdit telefonu geldi. "Orayı palalarla basacağız" diyen dahi var. — Alican Uludağ (@alicanuludag) 13 Şubat 2018

Akit Tv’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programının sunucusu Yusuf Ozan, 11 Şubat’ta ‘Afrin’de 11 şehit’ manşetiyle çıkan Cumhuriyet’i hedef almış; söz konusu manşetin ‘algı operasyonu’ olduğunu iddia etmişti. Ozan, Cumhuriyetin bu manşetine yönelik, tehdit ve hakaretler içeren ifadeler kullanmıştı.