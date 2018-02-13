  • BIST 114.688
  • Altın 162,055
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6999
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
13.02.2018 18:15

Cumhuriyet muhabiri Uludağ: Gazeteye tehdit telefonları geliyor

»
Cumhuriyet muhabiri Uludağ: Gazeteye tehdit telefonları geliyor
Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, Akit TV’de yayımlanan ‘Gün Başlıyor’ programının spikeri Yusuf Ozan’ın kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

Uludağ, Ozan’ın kendisine yönelik sözlerinin ardından gazeteye çok sayıda tehdit telefonu geldiğini kaydetti.

kai.jpg

”ORAYI PALALARLA BASACAĞIZ’ DİYEN DE VAR’

Uludağ, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Akit TV’deki bir meczubun Cumhuriyet’e yönelik ‘Sizin gibileri katletmek mübahtır’ yayınından sonra gazeteye onlarca tehdit telefonu geldi. ‘Orayı palalarla basacağız’ diyen dahi var” ifadesini kullandı.

Akit Tv'den tehdit! "Sizin gibileri katletmek mübahtır"

 

 

 

Akit Tv’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programının sunucusu Yusuf Ozan, 11 Şubat’ta ‘Afrin’de 11 şehit’ manşetiyle çıkan Cumhuriyet’i hedef almış; söz konusu manşetin ‘algı operasyonu’ olduğunu iddia etmişti. Ozan, Cumhuriyetin bu manşetine yönelik, tehdit ve hakaretler içeren ifadeler kullanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Show Haber'i sarsan ayrılık13 Şubat 2018 Salı 12:02
  • Çukur 17. bölüm ilk sahne: Vartolu'nun cenazesi herkesi sarstı!13 Şubat 2018 Salı 11:52
  • Çukur mu Söz mü? Reytingde zirve kimin?13 Şubat 2018 Salı 11:23
  • Hıncal Uluç Sabah'a fena yüklendi13 Şubat 2018 Salı 11:21
  • Türkiye'de bir ilk... Yön Radyo’da toplu sözleşme imzalandı12 Şubat 2018 Pazartesi 17:03
  • A Haber okurları yoğun bakımdaki Kadir İnanır'a küfür yağdırdı!12 Şubat 2018 Pazartesi 15:12
  • Sevilay Yılman AA'nın skandalını yazdı: Bir şehit haberinde o ayrıntı niye olur?12 Şubat 2018 Pazartesi 13:24
  • CHP'li vekilden özür dilediler12 Şubat 2018 Pazartesi 12:06
  • Nagehan Alçı'dan olay savunma: Eğer bize kıyak çekilseydi...12 Şubat 2018 Pazartesi 09:27
  • İrfan Değirmenci ilk yazısında Ahmet Hakan'a yüklendi12 Şubat 2018 Pazartesi 09:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti