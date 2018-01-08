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08.01.2018 19:10

Cumhuriyet Muhabiri Alican Uludağ hakkında dava

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Cumhuriyet Muhabiri Alican Uludağ hakkında dava
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Muhabiri Alican Uludağ hakkında, 'Evetçi Savcı FETÖ toplantısında' başlıklı haberi nedeniyle dava açıldı.

DHA - Cumhuriyet Gazetesi Ankara Muhabiri Alican Uludağ hakkında, 'Evetçi Savcı FETÖ toplantısında' başlıklı haberi nedeniyle, 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla dava açıldı. 

Alican Uludağ hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Halil İbrahim Puran tarafında hazırlanan ve mahkemenin yetkisizlik kararı vererek, Ankara'ya gönderdiği iddianamede, 4 hakim ve savcı müşteki olarak yer aldı. İddianamede, Antalya'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık 'Çakıl'ın ifadelerinde bir kısım hakim ve savcı hakkında da iddialarda bulunduğu ve ifadelerin HSYK'ya gönderildiği belirtildi. 

İddianamede, 20 Mart 2017 günü Cumhuriyet Gazetesi'nin 10. sayfasında çıkan Alican Uludağ imzalı haberde, gizli tanık 'Çakıl'ın ifadeleri doğrultusunda, 'Evetçi savcı FETÖ toplantısında', '4 Hakim ve Savcı HSYK'nın ihraç listesinde yok' baylığıyla çıkan haberde, "FETÖ soruşturmasında yer alan gizli tanıkların teşhis ettiği 4 hakim ve savcının halen görevde olduğu ortaya çıktı. Gizli tanık 'Çakıl'ın teşhis ettiği isimler arasında referandumda 'hayır' oyu verecekleri PKK'lılarla aynı muameleyi görmekle tehdit eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu'nun da olduğu öğrenildi" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. 

ULUDAĞ: HABER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA YAPILDI

İddianamede, haberde geçen gizli tanık 'Çakıl'ın ifadelerinin ayrıntıları yer alırken, Uludağ'ın talimatla alınan savunmasına da yer verildi. 

Uludağ'ın, savunmasında özetle, "Haber basın özgürlüğü kapsamında halkı bilgilendirme kapsamında yapılmış olup, bu konudaki suçlamaları kabul etmiyorum. Soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek ve gizli tanığın kimliğini deşifre edecek unsurlar haberde yoktur. Gizli tanığın ifadelerinin tamamı elimde olmasına rağmen hepsini yazmayıp sadece haberde geçen savcı Cevdet Kayafoğlu yazımda belirtilmiştir. Kendisi, sosyal medya hesabından referandumla ilgili paylaşımları sonrası kamuoyunda tartışılan bir kişi olması nedeniyle ilgili bölümü kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haberde verdim. Diğer kişilerin isimlerini vermedim. Bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığını haberin basın özgürlüğü sınırları içinde hazırlandığını ifade etmek isterim" dediği yer aldı.  

Alican Uludağ, iddianameyi kabul eden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla yargılanacak.

Öte yandan, soruşturmayı Basın Suçları Soruşturma Bürosu değil de Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürütmesi dikkat çekti.

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