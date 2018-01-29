Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret!

Kılıçdaroğlu, "TSK'nın ÖSO ile birlikte anılmasını içime sindiremiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordunun başarısı ÖSO'ya devredilemez" ve "TSK'nın ÖSO ile birlikte anılmasını içime sindiremiyorum" diyen CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakarette bulundu.

Küçükyılmaz, Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün CHP Liderinden neşet eden en alçak ve gerizekalıca halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz!" ifadelerine yer verdi.

"TSK'nın başarısı ÖSO'ya devredilemez"

Ankara'da bazı medya temsilcileriyle bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın ÖSO birlikleriyle yürütülmesini eleştirip "Biz ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya devretmeye çalışıyoruz. Neden? Kimdir OSÖ, elinde Türk bayrağı. Bizim ordumuz orada. Ordu ÖSO'nun arkasına neden gizlenir? Hangi gerekçelerle gizlenir. Ordunun başarısı ÖSO'ya devredilemez. Kahraman Ordumuzun ile ÖSO'nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum. Koskoca TSK ikinci planda sanki ÖSO birinci planda" açıklamasında bulunmuştu.