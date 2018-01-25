Cumhurbaşkanlığından ABD'nin açıklamasına yalanlama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin ABD'den yapılan açıklamaya Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yalanlama geldi.
NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD tarafından yapılan yazılı açıklamanın görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığını bildirdi. Kaynaklara göre, Trump Afrin operasyonuyla ilgili 'tırmanan şiddetten kaygı' hakkında bir ifade kullanmadı ve Afrin operasyonuyla ilgli görüş alışverişi dışında bir şey konuşulmadı.
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