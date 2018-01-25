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25.01.2018 05:55

Cumhurbaşkanlığından ABD'nin açıklamasına yalanlama!

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Cumhurbaşkanlığından ABD'nin açıklamasına yalanlama!
Cumhurbaşkanlığı kaynakları "ABD'nin yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam yansıtmıyor. Trump görüşmede 'Tırmanan şiddetten kaygı'dan söz etmedi. Görüşmede Türkiye'deki OHAL'e değinilmedi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin ABD'den yapılan açıklamaya Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yalanlama geldi.

NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD tarafından yapılan yazılı açıklamanın görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığını bildirdi. Kaynaklara göre, Trump Afrin operasyonuyla ilgili 'tırmanan şiddetten kaygı' hakkında bir ifade kullanmadı ve Afrin operasyonuyla ilgli görüş alışverişi dışında bir şey konuşulmadı.

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