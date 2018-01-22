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23.01.2018 04:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB yetkilisine tepki

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB yetkilisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin operasyonla ilgili "Son derece endişeliyim" açıklamasına , sosyal medya hesabından " TürkiyeDEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin "endişe" beyan etmesi ve "savaş karşıtlığı" söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye'yi asla yıldırmayacaktır." mesajıyla tepki gösterdi.

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"CENEVRE'DEKİ GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları söylmişti: "Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DAEŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

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