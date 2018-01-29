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29.01.2018 12:35

Cumhurbaşkanına hakaret davaları Meclis gündeminde

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Cumhurbaşkanına hakaret davaları Meclis gündeminde
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Cumhurbaşkanına hakaret davalarında yaşanan artışa dikkat çekerek, TBMM'ye konuya ilişkin hazırladığı soru önergesini sundu.

Gök'ün sunduğu soru önergesi şöyle;

10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanına hakaret davalarının sayısında hızlı bir yükseliş yaşanmış hâlihazırda binlerce vatandaşımız sözü geçen suçtan yargılanmış veya yargılanmaktadır. Davaların içeriği ve sonuçları kamuoyu tarafından merak edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında: 

1.    10 Ağustos 2014 – 23 Ocak 2018 tarihleri arasında cumhurbaşkanına hakaretten açılan dava sayısı nedir?

2.    Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca adı geçen suça ilişkin kaç dava açılmıştır?

3.    Hükme bağlanmış ve suçluluğuna karar verilmiş sanıkların hangi ifadeleri cumhurbaşkanına hakaret kapsamında kabul edilmiştir? 
 

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