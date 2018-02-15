Cumhurbaşkanı Erdoğan-Tillerson görüşmesi sona erdi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görüşmesi sona erdi. Tillerson ve Erdoğan görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görüşmesi 19.41'de Saray'da başlayan görüşme sona erdi. Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü. Tillerson ve Erdoğan görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği öğrenildi. Görüşmenin ardından resmi yazılı bir açıklama gelmedi.

Tillerson'ın Türkiye temaslarında ABD'nin PYD'ye silah sevkıyatı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Kudüs konularının görüşülmesi gündeme gelmişti.

'Silah vermedik'

Ankara'ya gelmeden önce Lübnan'da basın mensuplarına konuşan Tillerson, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermediğini belirterek, " YPG'ye asla ağır silah vermedik, geri alınacak bir şey yok" demişti.

Tillerson, Türkiye ile ABD'nin ortak hedefleri olduğunun altını çizmiş, "Türkiye ile ana hedeflerimiz ortak" ifadesini kullanmıştı.

Basın mensuplarından tepki

Bakan Tillerson'un korumaları, havaalanında basın mensuplarının kameraları ve çantaları ile buradaki ambulansları köpekler ile aradı. Bu arada bazı basın mensupları Türkiye'de Amerikan polisleri tarafından arandıkları için bu duruma tepki gösterdi.

Geçen yıl da Ankara'ya gelmişti

ABD Dışişleri Bakanı, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti. Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beştepe’de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.