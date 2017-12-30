Cumartesi Anneleri yeni yıla kayıplarını bulma dileğiyle giriyor

Cumartesi Anneleri, 2018 yılını, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetinin açıklanması ve katillerin yargılanması dileğiyle karşılıyor.

ZEYNEP KURAY/ BİRGÜN - Galatasaray Meydanı’nda üzerinde gözaltında kaybedenlerin resminin asıldığı dilek ağacı kuran kayıp yakınları, “2018 yılının hakikat ve adaletin önündeki engellerin kaldırıldığı bizi kayıplara yaklaştıran yıl olsun” mesajını verdiler.

Cumartesi Anneleri, 2018 yılına gözaltında kaybeden yakınlarının akıbetinin açıklanması ve belli olan faillerin yargılanması dileğiyle karşılıyor. 22 yıllık adalet nöbeti tuttukları Galatasaray Meydanı'nda yılbaşı ağacı yerine üzerinde gözaltında kaybedilenlerin resminin asıldığı dilek ağacı kuran Cumartesi Anneleri, 2018 yılının katillerin cezalandırıldığı yıl olmasını diledi.

"GALATASARAY BİZİM UMUDU VE DİRENCİ BÜYÜTTÜĞÜ MEYDANIDIR"

Her bir kayıp için mum yakıldığı eylemde, Cumartesi Anneleri adına açıklamayı gözaltında kaybedilenlerin simge ismi olan Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak okudu.

“İnsanlar yılbaşı ağacı süslerken, biz dilek ağacımızla Galatasaray'dayız” diyerek sözlerine başlayan Ocak, Galatasaray Meydanı’nın kendileri için taşıdığı anlamı şöyle anlattı: “Galatasaray, bizim kaybedenlerden hesap sorma mekanımızdır. Bize dayatılan adaletsizliğe ve zulme boyun eğmeyeceğimizi ilan etme mekanımızdır. Bize hukukun tüm kanallarını kapatanlara, adalet için mücadele etmekten vazgeçmeme kararlılığımızı gösterme mekanımızdır. Galatasaray, bizim umudu ve direnci birlikte büyüttüğümüz mekanımızdır. Galatasaray, bizim 'umutsuzluğa yer yok, insan olmakta ısrar ettiğimiz sürece umut hep olacak' diyerek topluma seslendiğimiz mekanımızdır. Galatasaray, herkes adına insanlık onuruna sahip çıktığımız mekanımızdır. Onurun ve vicdanın mekanından diliyoruz ki, 2018 demokratik hukuk devletine giden yolun başlangıcı olsun. 2018 hakikat ve adaletin önündeki engellerin kaldırılmasının ilk adımı olsun. 2018 bizi kayıplarımıza yaklaştıran bir yıl olsun.”



YAŞADIĞIMIZ MÜDDETÇE TAKİPÇİYİZ !

Ardından söz alan Cemil Kırbayır'ın ağabeyi Mikail Kırbayır, "Sevdiklerimizi gözaltında kaybedip bizi 22 yıldır belirsizliklere terk eden zihniyetle mücadele ediyoruz. Onlar da yok etme politikalarında, inkar politikalarında ısrar ediyorlar" diye konuştu.

Cemil Kırbayır'ın işkencede yok edildiğinin, cenazesinin işkenceciler, yani devletin görevlileri tarafından ortadan kaldırıldığının Meclis tarafından tespit edildiğini hatırlatan Kırbayır, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011 yılında başlattığı soruşturmada hala bir ilerleme olmadığını söyledi. Kırbayır, "12 Eylül zihniyeti devam ediyor. Yok etme politikası, devletin 'öldürürüm ve kimseye hesap vermem' zihniyeti devam ediyor. Koşullar ne olursa olsun, nereye giderlerse gitsinler yaşadığımız müddetçe biz takipçiyiz, bizden sonra da geride kalanlarımız takip edecektir" dedi.

DEVLET HAYATIMIZI KURU AĞACA ÇEVİRDİ

Devletin hayatlarını kuru ağaca çevirdiğini vurgulayan gözaltında kaybedilen Kenan Bilgin'in kardeşi İrfan Bilgin, "Bizim hayatımızı, eşlerimizin, kardeşlerimizin, babalarımızın hayatını şu kuru ağaca çevirdi bu devletin kendisi. 22 yıldır hayatımızı yeşertemedik" diye konuştu. 22 yıldır kayıpların akıbetinin açıklanması için mücadele ettiklerini hatırlatan Bilgin, AİHM kararlarına, tanık anlatımlarına rağmen dosyaların sümen altı edildiğine dikkat çekti. Bilgin, "Bu devletin yargısı, bu devletin adaleti... Benim bu ülkeyi yönetenlerden bir beklentim yok. Türkiye halklarından beklentim var. Bu adaletsizliği nasıl durdurabiliriz, tüm derdimiz bu. Katillerin cezalandırılması bizim gücümüzle olacaktır. Onlar yargılanıncaya kadar yakalarını bırakmayacağız" diye konuştu.

HER KARANLIĞI BİR AYDINLIĞI VAR

Gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren, Türkiye’nin karanlık bir ülke olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Kitle katliamlarını, gözaltında kayıpları, faili meçhul cinayetleri hatırlatan Eren, "Ben aydınlığı görmedim. Aydınlığı görmediğimiz gibi sizler bu ülkeyi daha çok karanlığa sürüklemek için KHK'larla bir takım kararlar alıyorsunuz. Daha önce yaşanmış, bedeller ödenmiş yasaları tekrar önümüze çıkararak ülkeyi kaosa sürüklüyor, faili meçhul cinayetleri artırmanın peşinde yol alıyorsunuz" dedi.

Ancak her karanlığın bir aydınlığı olduğunu ve kendilerinin de bu umutlarla Galatasaray'da olduklarını dile getiren Eren, "Karanlıkları aydınlığa çıkaracak olan bizleriz" dedi. Eren, kayıpları unutturmayacaklarını söyledi ve ekledi: "Tek bir kemik kalmayıncaya kadar burada olmaya, hesap sormaya devam edeceğiz."

‘2018 KATİLLEREİN YARGILANDIĞI KAYIPLARIN BULUNDUĞU YIL OLSUN’

Gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç'un kardeşi Hasan Karakoç,"22 yıldır feryat ediyoruz. Ama bir türlü kayıpların akıbetine, sorumluların yargılanmasına ilişkin bir arpa boyu yol alamadık" dedi. Mücadeleyi bundan sonra da kararlı bir şekilde sürdürme sözü veren Karakoç, 2018'in katillerin yargılandığı, kayıpların bulunduğu yıl olmasını diledi.



"ADALETİ İRADEMİZLE TESİS EDECEĞİZ"

Hasan Ocak'ın ağabeyi Ali Ocak ise, 22 yıldır devletin işlediği insanlık suçlarıyla hesaplaşması, yüzleşmesi talebiyle bu meydanda oldukları vurgulayarak, "Ama devletin kirli yüzüyle yüzleşme sözü verenler devletin kirli işlerini yürütenlerle artık kol kola yürüyorlar" dedi. Mehmet Ağar'ın her dönemin karanlık insanı olduğunu ve birçok kaybın faili olduğunu belirten Ocak, "İktidarda olanlardan artık hukuku, adaleti, insanlık suçlarıyla yüzleşmeyi beklemiyoruz. Biz inancımızla, irademizle, ısrarımızla bu meydanlarda bağıra çağıra feryadımızı insanlara duyura duyura adaleti tesis edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eylem, Bandista müzik grubunun söylediği "Benim Annem Cumartesi" şarkısıyla son buldu.



