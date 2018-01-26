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26.01.2018 18:55

Cuma namazında Afrin Harekatı'na katılan askerler için dua edildi

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Cuma namazında Afrin Harekatı'na katılan askerler için dua edildi
İstanbul'daki tüm camilerde, cuma hutbesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerler için dua edildi.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)  TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek olmak için, cuma hutbesinin ardından şu dua okundu:

"Şu anda sınırlarımızın hemen ötesinde, Afrin'de bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü için şu necip milletimizin huzur ve emniyeti için gece, gündüz, kar, kış demeden canını ortaya koymak suretiyle mücadele veren şanlı ordumuza, kahraman Mehmetçiğimize yardım eyle Allah'ım! Onları her türlü suikastlardan, karşılarındaki dinsiz imansız teröristlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi!

Kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eyle ya Rabb'i! Şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabb'i. Şehitlerimizin anne babalarına, ve aziz milletimize sabrı cemiller, metanetler ihsan eyle ya Rabbi. Yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle. Millet olarak birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha canlı tutmayı, daha birbirimize yaklaşmayı sen nasip eyle ya Rabbi. Her türlü tefrikadan, fitneden, fesattan muhafaza eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ve dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle Allah'ım."

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