Çukurova'da sabah toplantıları renkli geçiyor

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçesinin her mahallesinde düzenlendiği sabah 06.00 toplantılarına Salbaş Mahallesi ile devam etti.

Renkli anlara sahne olan, türkülerle keyifli anların yaşandığı toplantıda Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik ve Salbaş Cami İmamı İbrahim Melekoğlu, Başkan Çetin’e övgüler yağdırırken, toplantıya katılan Karaisalılı vatandaşlar Çetin’e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

SABAH TOPLANTILARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, haftanın 2 günü mahallelerde düzenlediği toplantılara aralıksız devam ediyor. Başkan Çetin’in düzenlediği toplantıya katılan Salbaş Mahalle sakinleri, Başkan Çetin'e bir önceki toplantıda dile getirdikleri sorunların çözüme kavuşmasından dolayı teşekkür etti. Çetin, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle kucaklaştığım zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ne mutlu bana” dedi.

“KENDİNİ BİLEN BELEDİYE BAŞKANI SABAHIN 5’İNDE AYAKTA OLUR”

Çukurova halkı için 4 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Soner Çetin, “31 Mart’ta tam 4 yılımızı tamamlamış olacağız. Tam 4 yıldır sabahın çok erken saatlerinden başlayıp gecenin bir yarısına kadar çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte gece demeden gündüz demeden hafta sonu tatil demeden sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hiç aksatmadan her cuma halk günlerinde sizlerle buluşuyoruz. Bu gün doğmadan yaptığımız sabah toplantıları da aksamadan devam edecek. Kendini bilen bir belediye başkanı sabahın 5’inde asker gibi ayakta olur ve hemşehrilerine hizmet etmek için ekibini de o saatte ayaklandırır, gece yarısına kadar da çalışır. Benim anlayışım bu” diye konuştu. Salbaş halkının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çetin, “Adana’nın her tarafını seviyorum ama Karaisalı’yı biraz daha fazla seviyorum. Ne güzel, yöresel kıyafetleriyle, şalvarlarıylaanalarım bacılarım burada. Ben biliyorum ki bacılarımız, analarımız yöresel kıyafetleriyle benimle birlikte köy köy dolaşacaklar. Karaisalılara çok güveniyorum ama bu Şalvar ekibine ayrı bir güveniyorum” şeklindeki konuşması alkışlarla karşılandı.

BAŞKAN SONER ÇETİN’E TEŞEKKÜR

Toplantıya Pınar Mahallesi sakinleri ile birlikte katılan Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, “Bizler Pınar Mahallesi sakinleri olarak Sayın Başkanımız Soner Çetin’in sabah toplantıları yaptığını duyduk ve katılmak istedik. Halkın böyle bir belediye başkanı olmalı; böylesine çalışkan, halkıyla iç içe. Soner Başkanımızın sosyal donatılarıyla, hizmetleriyle, halka iç içe olmasıyla güçlendirdiği Çukurova’ya gıptayla bakıyoruz” derken sabah namazından çıkıp cemaatle birlikte toplantıya katılan Salbaş Cami İmamı İbrahim Melekoğlu, “Soner Başkanımızın şahsı, bu yüce gönüllüğü bizi kendine gönülden bağlıyor. Saat 06.00’da bizlerle birlikte olmasından büyük gurur duyuyoruz. Sabahın seher vaktinde diliyorum ki Başkanımızı inşallah Adana Büyükşehir’de göreceğiz” ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda Başkan Çetin’e hitaben türkü söyleyen vatandaş toplantıyı renklendirdi.