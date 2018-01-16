Çukurova'da sabah 06:00 buluşmaları

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye’de bir ilk olan sabah 06.00 halk toplantılarına ara vermeden devam ediyor.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamdaki ziyaretlere uzun süre önce son vererek başlattığı halk buluşmaları, esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Halkın içinde halkla beraber belediyeyi yöneten ve Türkiye’de örnek alınan projelere imza atan Başkan Soner Çetin, Türkiye'de yine bir ilke imza atarak başlattığı 'sabah 06.00 halk toplantıları' ile haftada en az 2 gün mahallelerde halkla buluşuyor. Mesai saatleri ve işleri nedeniyle belediyeye gelemeyen, taleplerini iletemeyen vatandaşlarla buluşmak için, sabah saat 06.00'da halk toplantıları yapan Çetin'in buluşmalarına halk yoğun ilgi gösteriyor. Belediye ekibiyle birlikte Çukurova ilçesindeki tüm mahallelerde 2’nci buluşmalarını tamamlayan Başkan Çetin, mahallelerde 3’ncü turuna başladı. Çetin Salbaş, Karahan ve Şambayadı Mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi. Kalabalığın yoğun olduğu gözlenen toplantılarda halk bu kez Başkan Çetin’i görmeye geldi.

Vatandaşlara yapılan hizmetler ve yakın dönemdeki projelerle ilgili bilgi veren Çetin, sorunlarını ve taleplerini iletmeleri için sözü vatandaşlara verdi. 1.5 ay önce yapılan toplantılarda dile getirilen tüm sorunların çözüldüğünü belirten vatandaşlar, toplantıya sorun belirtmeye değil, Başkan Çetin’i görmeye geldiklerini dile getirdiler.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN EN ÇOK SİZLERLE İKEN ZEVK ALIYORUM”

Halka çok erken saatte olmasına rağmen gösterilen yoğun katılım için teşekkür eden Başkan Soner Çetin, “Haftanın 2 veya 3 günü 2 veya 3 mahallede sabah toplantılarını aksatmadan yapmaya devam ediyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi 1,5 ay sonra buradayız. Belediye Başkanlığından en zevk aldığım zamanlar halkla iç içe olduğum zamanlar. Sabahın 06.00’sında sizlerle buluşmak, simidimizi bölüşmek, bir çorbayı paylaşmak, sizlerle sohbet etmek, sorunlarınız varsa onları dinlemek hele hele 1,5 ay önce ilettiğiniz bir sorunu çözdüğümüz için bize teşekkür etmeye gelmeniz bizi çok mutlu ediyor. Takvime bakın, kaydedin. 1.5 ay sonra yine burada olacağız” dedi.

“VATANDAŞ ARTIK BİZİ GÖRMEYE TEŞEKKÜR ETMEYE GELİYOR”

Belediye ekibiyle 7/24 aralıksız hizmetlere devam ettiklerini aktaran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sevinerek görüyorum ki Çukurova ilçemizdeki mahallelerde çok büyük bir sorun kalmadı. 1.5 ay önce bize ilettiğiniz sorunların tamamı çözülmüş durumda. Bize iletilen hiçbir sorun çözümsüz kalmıyor. Vatandaş artık bizi görmeye, teşekkür etmeye geliyor. Bu benim için çok mutluluk verici. Halk Günlerinde de öyle. Halk Günlerinde bize ilettiğiniz ne sorun varsa kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede bir planlamaya tabi tutuluyor ve çözülüyor. Biz sizler için varız. Bu kardeşiniz yağmur, çamur gece gündüz demeden sizler için çalışmaya devam edecek” diye konuştu.