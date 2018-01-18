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18.01.2018 17:40

Çukurova uyuşturucuya savaş açtı

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Çukurova uyuşturucuya savaş açtı
Adana Emniyet Müdürlüğü'nce, yerel yönetimler ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında imzalanan ‘Narko Adana Elçi' projesi kapsamında Çukurova Belediyesi çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Adana’yı spor kenti yapmak ve uyuşturucudan uzak tutmak için farkındalık yaratan projelere imza atan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çukurova Belediyesi olarak spora ve sanata teşvik eden etkinliklere ara vermeden devam edecek ve uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüm paydaşlarımızla birlikte, topyekün mücadele edeceğiz” dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI EMNİYETE YARDIMCI OLACAK

Adana Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışı ile daha aktif ve ortaklaşa mücadele etmek için yerel yönetimlerle imzalanan ‘Narko Adana’ projesi kapsamında Çukurova Belediyesi çalışanlarına ilk eğitim verildi. Emniyet yetkileri tarafından Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde verilen eğitimler belediye birimlerindeki personele ayrı ayrı veriliyor. Belediyede çalışan tüm personelin eğitim alacağı ‘Narko Adana Elçi' projesi kapsamında, özellikle zabıta personeli ve parklarda görevli temizlik görevlilerine uyuşturucu ile mücadele alanında eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, görevlilerin uyuşturucuyu tanımasına ve suçluları anında ihbar etmesine yönelik seminerler düzenleniyor.

“FARKINDALIK YARATMAYA VE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Adana’yı spor kenti yapmak ve uyuşturucudan uzak tutmak için farkındalık yaratan projelere imza atan Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Spor Kenti Uyuşturucuya Hayır” sloganlarımız aylardır bilboardlarda. Biz bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. ‘Narko Elçi’ projesiyle kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerimize gereken desteği vermesi Emniyet birimlerinin işini kolaylaştıracak. Biz de bu kapsamda gereken her türlü desteği sağlayacağız” dedi. Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlara da çağrıda bulunan Çetin, “Özellikle gençlerimizden bu konuda duyarlı olmanızı bekliyoruz. Bizler her alanda aktif yurttaşlık kavramını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Uyuşturucu konusunda da aktif yurttaş olmanızı istiyoruz. Bir toplumun çökmesini istiyorsanız o toplumu ahlaki yönden çökertmeniz yeterli. Şu anda hepimiz bu uyuşturucu tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çocuklarımızı bilime, kültüre, spora ve sanata yönlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu anlamda Çukurova Belediyesi olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çukurova Belediyesi olarak spora ve sanata teşvik eden etkinliklere ara vermeden devam edecek ve uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüm paydaşlarımızla birlikte, topyekün bu mücadeleye destek vereceğiz” dedi.

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