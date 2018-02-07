Çukurova ile Dumlupınar kardeş şehir oldu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in önerisiyle Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Çukurova Belediyesine ‘kardeş şehir’ oldu.

Çukurova Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında alınan karar sonrası konuşan Başkan Soner Çetin, “Türkiye’nin en güvenilir ismi olan usta gazeteci Uğur Dündar’ın köşe yazısında Dumlupınar’ın yaşadığı sıkıntıları belirtmesi üzerine harekete geçtik. Dumlupınar’ın makus talihini değiştirmek ve onu şanına yaraşır görünüme kavuşturmak bizim görevimiz. Her karış toprağı şehit kanıyla bulanmış Dumlupınar Belediyesine iş makinesi ve bir takım ihtiyaç malzemelerini hibe ettik ve Dumlupınar ilçesi ile kardeş şehir olduk. Kardeş kentimiz hayırlı olsun” dedi.

ÇUKUROVA DUMLUPINAR’A EL UZATTI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, usta gazeteci Uğur Dündar’ın Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi ve belediyesinin yaşadığı sıkıntıları köşe yazısında belirtmesi üzerine harekete geçti. Çukurova Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alınan kararla çalışanlarına maaş veremeyen, cenaze aracı bile bulunmayan Dumlupınar Belediyesi’ne iş makinesi ve bir takım ihtiyaç malzemesi hibe edildi. Meclis toplantısında ‘Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinin kardeş şehir ilan edilmesi’ maddesi de görüşüldü. Teklif Meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

“ŞANLI İLÇEMİZİ YALNIZLIKTAN KURTARDIK”

Alınan karar sonrası konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Türkiye’nin en güvenilir ismi olan usta gazeteci Uğur Dündar’ın köşe yazısında Dumlupınar’ın yaşadığı sıkıntıları belirtmesi üzerine harekete geçtik. Dumlupınar bizim için çok önemli. İsmi de kendisi de dolayısıyla belediyesi de çok önemli. Şanlı ilçemizi yalnızlıktan kurtarmak için Dumlupınar’a el uzattık. Her karış toprağı şehit kanıtla bulanmış Dumlupınar ilçemizin belediyesine iş makinesi ve bir takım ihtiyaç malzemelerini hibe ettik. Yine meclis üyelerimizin de verdiği destekle Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi ile kardeş şehir kararı almış olduk. Dumlupınar’ın makus talihini değiştirmek ve onu şanına yaraşır görünüme kavuşturmak bizim görevimiz. Meclis üyelerimize duyarlı davrandıkları için teşekkür ederim. Kardeş kentimiz hayırlı olsun” dedi.