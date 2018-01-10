Çukurova can dostlarını unutmuyor

Sokak hayvanlarına yönelik projelerini her geçen gün artıran Çukurova Belediyesi, kedilere her ay mama dağıtımını sürdürüyor.

Hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda her ay kedilere düzenli olarak mama dağıttıklarını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bütün canlıların rahat ve mutlu bir şekilde yaşamını sürdürebildiği, sokaktaki minik dostlarımızın kışın soğuktan, yazın sıcaktan çok fazla etkilenmediği bir Çukurova için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

HAYVANSEVERLERDEN ÇETİN’E TEŞEKKÜR

Çukurova Belediyesi, can dostlara yönelik hizmetleri ile hayvan severlerin takdirini kazanıyor. Barınaklar ve kedi evi ile sokakta yaşayan kedi ve köpeklere kucak açan, parklara otomatik suluklar yerleştiren Çukurova Belediyesi kedilere özel olarak hazırlattığı mama paketlerini gönüllü olarak sokaktaki kedileri besleyen hayvanseverlere dağıtıyor. Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerine her dönem bir yenisi daha ekleyen, hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda kediler için 6 aydır mama dağıtan belediye, sokak hayvanlarını kendi olanakları ile beslemeye çalışan vatandaşları tespit ediyor. Tespit edilen hayvanseverleri mama dağıtımı için Çukurova Belediyesi’ne davet eden belediye ekipleri düzenlenen törenle kedi mamalarını dağıtıyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Nesrin Çıtırık ve KİHAYKO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım’ın da katıldığı dün yapılan mama yardımı töreninde hayvanseverler yardımların hiç aksamadığını belirterek Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ettiler.

“CAN DOSTLARA ÇARE OLDUYSAK NE MUTLU BİZE”

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokak hayvanları için farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, “Tüm canlıların yaşama hakkı var ve yerel yönetimler olarak bizler hemşehrilerimiz kadar sokaktaki can dostlarımızın da iyi bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Duyarlı hemşehrilerimiz de bu çalışmalarımızda bizlere destek veriyor. Sokaklarda çaresiz durumda gezen, aç ve susuz kalan, insanların desteğine muhtaç hayvanlara azıcık çare olduysak ne mutlu bize. Bütün canlıların rahat ve mutlu bir şekilde yaşamını sürdürebildiği, sokaktaki can dostlarımızın kışın soğuktan, yazın sıcaktan çok fazla etkilenmediği bir Çukurova gece gündüz için çalışıyoruz” dedi.