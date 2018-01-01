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02.01.2018 03:00

Çukur dizisinin yeni bölümü neden yayınlanmadı?

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Çukur dizisinin yeni bölümü neden yayınlanmadı?
Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 11. yeni bölümün bu akşam ekranlarda olmayacağı Ay Yapım tarafından açıklandı. Peki, Çukur dizisinin bu akşam 11. yeni bölümü bu akşam neden olmayacak?

Sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenilen dizi Çukur'dan izleyici kitlesini yakından ilgilendirecek önemli bir gelişme meydana geldi. Ay Yapım tarafından Çukur dizisine ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda, Çukur'un 11. yeni bölümünün 1 Ocak Pazartesi, yani bu hafta yayınlanmayacağı belirtildi. Çukur dizisinin yeni bölümünün bu akşam Show TV ekranlarında olmayacağının açıklamasının hemen ardından yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve Çukur dizisinin 11. yeni bölümünün ne zaman izleyicilerle buluşacağı merak edilerek sorgulanmaya başladı. Peki, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Çukur dizisinin 11. yeni bölümü neden bu akşam yayınlanmayacak? 

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil’in oynadığı Çukur dizisinde heyecan 11. bölüm ile devam ediyor. Ancak Çukur dizisinin 11. bölümü yılbaşı tatili nedeni ile 1 Ocak 2018 Pazartesi gününde yayınlanmayacak.

ÇUKUR 11. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur dizisinin 11. yeni bölüm 8 Ocak Pazartesi gününde saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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