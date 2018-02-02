Çukur dizisine flaş transfer!

Show TV'nin fenomen dizisinin kadrosuna hangi isim katıldı?

Medya Radar - En son Bodrum Masalı’nda Ateş’i canlandıran genç oyuncu Alperen Duymaz ekranlara Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur’la geri geri dönüyor.

Dilan Çiçek Deniz’le daha önceden Bodrum Masalı’nda kameralar karşısına geçen Alperen Duymaz tekrardan aynı projede buluştu.

Ay Yapım imzalı başrollerini Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı dizinin kadrosuna dahil edilen genç oyuncu dizide Sena’nın polis ağabeyini canlandıracak.

Alperen Duymaz Kimdir?

1 Ocak 1992 Ankara doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Son olarak Timuçin Esen ile Şevval Sam’ın başrolünü paylaştığı Bodrum Masalı’nda rol alan genç oyuncu daha önceden Tatlı Küçük Yalancılar ile Acı Aşk’ın kadrosunda yer almıştır. Başarılı oyuncunun yeni projesinde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.